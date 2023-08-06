Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член совдира «Динамо» Гафин: у клубов есть интерес к Тюкавину

Член совдира «Динамо» Гафин: у клубов есть интерес к Тюкавину
Комментарии

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что у других клубов есть интерес не только к футболисту Константину Тюкавину, но и к другим игрокам команды.

«У клубов есть интерес к Тюкавину и ко многим другим игрокам московского «Динамо». Это говорит о том, что у нас хорошие и качественные футболисты», — передаёт слова Глафира корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 6 августа, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» Константин Тюкавин отметился двумя голами за «Динамо». Благодаря забившему гол на последних минутах встречи Вячеславу Грулёву московская команда обыграла «Зенит» на поле соперника со счётом 3:2. Для петербуржцев это первое поражение в сезоне.

Материалы по теме
Вот это развязка у «Зенита»! Тюкавин и Грулёв устроили Питеру худший старт в РПЛ за 10 лет
Вот это развязка у «Зенита»! Тюкавин и Грулёв устроили Питеру худший старт в РПЛ за 10 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023