Член совдира «Динамо» Гафин: у клубов есть интерес к Тюкавину

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что у других клубов есть интерес не только к футболисту Константину Тюкавину, но и к другим игрокам команды.

«У клубов есть интерес к Тюкавину и ко многим другим игрокам московского «Динамо». Это говорит о том, что у нас хорошие и качественные футболисты», — передаёт слова Глафира корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 6 августа, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» Константин Тюкавин отметился двумя голами за «Динамо». Благодаря забившему гол на последних минутах встречи Вячеславу Грулёву московская команда обыграла «Зенит» на поле соперника со счётом 3:2. Для петербуржцев это первое поражение в сезоне.