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Антон Шунин: Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, то купите памперсы»

Антон Шунин: Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, то купите памперсы»
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что тренер Марцел Личка сказал игрокам. Сегодня бело-голубые обыграли в гостях «Зенит» (3:2).

«Важна была победа, чтобы верить в философию тренера. У нас начинает получаться в игре то, что мы отрабатываем на тренировках и разбираем на теориях.

Возможно, на концовку второго тайма нас до конца не хватает. Наверное, это видно. Но с каждой игрой с точки зрения физики мы выглядим лучше. Сегодня как раз пришёл положительный результат.

Могла ли бы подорваться уверенность в себе и идеях тренера, если бы этого результата не было в матче с «Зенитом»? У нас нет выхода. Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, то купите памперсы. Но играть будем, как я вижу футбол — с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки». Мы стараемся делать то, что говорит тренер», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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