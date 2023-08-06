Зарема Салихова: «Зениту» надо срочно выкупать младшего Бакаева и взять тренером Карпина

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение санкт-петербургского «Зенита» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:3), а также рассказала, кого стоит подписать сине-бело-голубым для улучшения результатов.

«Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И ещё Карпина взять тренером», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, сегодня, 6 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2. Таким образом, санкт-петербургский клуб показал худший старт в Российской Премьер-Лиге с 2013 года. После сегодняшнего поражения московскому «Динамо» сине-бело-голубые имеют в активе лишь четыре очка в первых трёх турах.