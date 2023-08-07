Шишкин: очень приятно видеть во главе таблицы не «Зенит», а «Спартак» и «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин рассказал, смогут ли красно-белые удержать лидерство в чемпионате Российской Премьер-Лиги, а также поделился впечатлениями от удачного старта московской команды.

«Можно ли надеяться, что «Спартак» не сбавит обороты? Такой старт с постоянными победами создаёт внутри очень позитивный микроклимат, команда понимает, что она делает, к чему стремится, и так далее. Посмотрим, как будет играть «Зенит»… О каких-то отрывах или заделах говорить сейчас ещё, конечно, рано, но мне очень приятно видеть в начале чемпионата вверху турнирной таблицы не «Зенит», как обычно, а «Спартак» и «Краснодар», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 3-го тура во главе турнирной таблицы, как и неделю назад, две команды, набравшие максимальное количество очков в трёх матчах: московский «Спартак» и «Краснодар» (по 9). «Зенит» после матча с «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице с четырьмя очками.