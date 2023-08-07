Экс-защитник ЦСКА Боков: Федотов сейчас лучший тренер России

Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков поделился мнением о главном тренере клуба Владимире Федотове и разгромной победе армейцев над «Локомотивом» со счётом 4:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура РПЛ.

«Ожидал ли столь крупной победы ЦСКА над «Локомотивом»? Я ожидал. Потому что когда-то должна была закончиться эта сказка «Локомотива». И я был уверен, что она закончится именно в игре с ЦСКА. Для меня победа с крупным счётом не стала неожиданностью, зная нашу подготовку и мотивацию. Ребята вышли и начали красиво выигрывать.

«Локомотив» сейчас команда второй восьмёрки? Почему? «Локомотив» ещё поборется. Я не раз утверждал, что за высокие места будут биться несколько команд. Несмотря на крупное поражение «Ростова», я считаю, что он тоже будет предпринимать всё, чтобы вернуться в компанию лидеров. Всё ещё впереди. «Зениту» будет очень тяжело в этом сезоне.

ЦСКА не слабее «Спартака»? Я считаю, что нет. Хотя приобретения у «Спартака» большие, но у нас приобретения не хуже. У нас приобретения на перспективу. Селекционная служба у ЦСКА работает. Чалов сейчас лучший бомбардир. Шикарный пас пяткой отдал. В Европе ему бы поставили четыре пенальти? Не могу судить. У нас бы поставили, это 200%. Я не знаю, как в Европе судят. Но у нас я не удивлён.

Федотов сейчас лучший тренер? Не только сейчас. Я и в прошлом году говорил, что Федотов лучший тренер в России. Можно сказать, что не только Федотов лучший тренер, но и весь тренерский штаб», — приводит слова Бокова Metaratings.