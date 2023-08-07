Лионель Месси установил рекорд для новичков команд МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка Лиг MLS + MX с «Далласом» (4:4, 5:3 пен). Аргентинский форвард забил свой седьмой мяч в четвёртом матче. Это рекорд для новичка команд МЛС. Об этом сообщает Marca.

На шестой минуте отличился нападающий Лионель Месси с передачи испанского защитника Жорди Альбы. Таким образом, аргентинский футболист забил свой шестой гол в футболке американской команды. На 85-й минуте аргентинец забил свой второй мяч, сравняв счёт — 4:4. А в серии 11-метровых у «Интера» никто не допустил ошибок. Месси бил первым и реализовал свой удар.

В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, а во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1.

Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси. Видеоролик: