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Трамп — о промахе Рапино: отличный удар, Меган. США катятся в ад!!!

Трамп — о промахе Рапино: отличный удар, Меган. США катятся в ад!!!
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Бывший президент США Дональд Трамп высказался о промахе футболистки США Меган Рапино в послематчевой серии пенальти со Швецией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

«Отличный удар, Меган. США катятся в ад!!!» — написал Трамп в «Твиттере».

Основное время матча 1/8 финала женского ЧМ-2023 между сборными США и Швеции завершилось вничью 0:0. Судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались шведки, реализовав пять из семи 11-метровых ударов. В следующем этапе Швеция встретится со сборной Японии. Игра состоится 11 августа.

Сборная США — действующий победитель турнира. Они побеждали на чемпионатах мира четыре раза. Всего турнир проводился восемь раз. США победили в двух последних.

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