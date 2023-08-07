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Трамп: вылет сборной США с ЖЧМ наглядно показывает происходящее при скрюченном Байдене

Трамп: вылет сборной США с ЖЧМ наглядно показывает происходящее при скрюченном Байдене
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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал вылет национальной женской команды с чемпионата мира по футболу.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции полностью символизирует то, что происходит с нашей когда-то великой нацией под руководством скрюченного Джо Байдена», — написал Трамп в «Твиттере».

Основное время матча 1/8 финала женского ЧМ-2023 между сборными США и Швеции завершилось вничью 0:0. Судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались шведки, реализовав пять из семи 11-метровых ударов. В следующем этапе Швеция встретится со сборной Японии. Игра состоится 11 августа.

Сборная США — действующий победитель турнира.

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