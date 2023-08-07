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Михаил Рядно — самый молодой ассистент ЦСКА в чемпионатах России

Михаил Рядно — самый молодой ассистент ЦСКА в чемпионатах России
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17-летний российский защитник московского ЦСКА Михаил Рядно стал самым молодым ассистентом армейцев в чемпионатах России. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

В день матча с «Локомотивом» ему было 17 лет и 321 день.

Прежним рекордсменом был Алан Дзагоев, который в 2008 году в матче с «Химками» сделал две результативные передачи в возрасте 17 лет и 329 дней.

Напомним, 5 августа ЦСКА одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» со счётом 4:1 в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Михаил Рядно ассистировал полузащитнику Максиму Мухину, который забил последний гол в матче.

В этом сезоне Рядно принял участие в трёх матчах. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 100 тысяч.

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