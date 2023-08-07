Юрий Сёмин: атака «Спартака» — самая сильная в РПЛ. Они главные претенденты на чемпионство

Российский специалист Юрий Сёмин высказался о нападении московского «Спартака» — команды, которую считает главным претендентом на чемпионство в России.
«Борьба за золотые медали была каждый год. Просто побеждала всегда одна команда. В этом году надеемся, что это изменится. «Спартак» хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку. Наверное, атака «Спартака» самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.
Чемпионат долгий и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали — проводили вторую часть ниже своих возможностей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 августа 2023
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