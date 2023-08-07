Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаджи: игрокам «Зенита» осточертели золотые медали — хочется сладкий пирог, как у Малкома

Хаджи: игрокам «Зенита» осточертели золотые медали — хочется сладкий пирог, как у Малкома
Комментарии

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Пока рано говорить о том, что «Спартак» — главный претендент на чемпионство. Должно пройти хотя бы пять туров, чтобы команда стабилизировалась. Сейчас результаты можно называть всплеском. Хорошо, что «Спартак» побеждает, но игру команды нельзя назвать чемпионской.

Игроки «Зенита» наелись золотыми медалями, им уже самим осточертело и хочется уехать. Тем более такой сладкий пирог отхватил Малком — остальным тоже хочется. Но сбрасывать со счетов «Зенит» нельзя — потенциал команды огромный», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Соболев забил на судей и без голов тащит «Спартак». В роли «ложной девятки» он прекрасен
Соболев забил на судей и без голов тащит «Спартак». В роли «ложной девятки» он прекрасен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023