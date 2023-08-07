Хаджи: игрокам «Зенита» осточертели золотые медали — хочется сладкий пирог, как у Малкома

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Пока рано говорить о том, что «Спартак» — главный претендент на чемпионство. Должно пройти хотя бы пять туров, чтобы команда стабилизировалась. Сейчас результаты можно называть всплеском. Хорошо, что «Спартак» побеждает, но игру команды нельзя назвать чемпионской.

Игроки «Зенита» наелись золотыми медалями, им уже самим осточертело и хочется уехать. Тем более такой сладкий пирог отхватил Малком — остальным тоже хочется. Но сбрасывать со счетов «Зенит» нельзя — потенциал команды огромный», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.