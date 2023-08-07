«Сельта» отклонила первое предложение «Наполи» по Габриэлю Вейге

Испанская «Сельта» отклонила предложение от действующего чемпиона Италии «Наполи» о покупке полузащитника Габриэля Вейги, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сегодня, 7 августа, неаполитанцы подали официальную заявку на трансфер игрока в размере € 30 млн, однако испанский клуб отклонил её, так как сумма отступных за футболиста составляет € 40 млн. Переговоры продолжаются — «Наполи» хочет Габриэля Вейгу.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл за «Сельту» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оставляет € 30 млн.