«Сельта» отклонила первое предложение «Наполи» по Габриэлю Вейге
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Испанская «Сельта» отклонила предложение от действующего чемпиона Италии «Наполи» о покупке полузащитника Габриэля Вейги, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сегодня, 7 августа, неаполитанцы подали официальную заявку на трансфер игрока в размере € 30 млн, однако испанский клуб отклонил её, так как сумма отступных за футболиста составляет € 40 млн. Переговоры продолжаются — «Наполи» хочет Габриэля Вейгу.
В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл за «Сельту» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оставляет € 30 млн.
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