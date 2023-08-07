Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» выкупит права на Влашича у «Вест Хэма» за € 12 млн — Романо

«Торино» выкупит права на Влашича у «Вест Хэма» за € 12 млн — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский «Торино» заплатит € 12 млн за полноценный переход хорватского полузащитника Николы Влашича из английского «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, что клубы согласовали сделку по переходу футболиста.

В прошлом сезоне Никола Влашич выступал за «Торино» на правах аренды. Отметим, что итальянцы могли активировать опцию выкупа за € 15 млн в конце сезона-2022/2023, но пытались приобрести хорвата за более низкую цену.

В сезоне-2022/2023 итальянской Серии А Влашич провёл 34 матча, в которых забил пять мячей и оформил шесть голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Кубке Италии и две результативные передачи. Футболист сыграл шесть матчей за сборную Хорватии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Материалы по теме
Тренер «Торино» Юрич: Миранчук и Влашич — игроки высокого уровня, нам нужно ещё три таких
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023