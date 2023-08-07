«Торино» выкупит права на Влашича у «Вест Хэма» за € 12 млн — Романо

Итальянский «Торино» заплатит € 12 млн за полноценный переход хорватского полузащитника Николы Влашича из английского «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что клубы согласовали сделку по переходу футболиста.
В прошлом сезоне Никола Влашич выступал за «Торино» на правах аренды. Отметим, что итальянцы могли активировать опцию выкупа за € 15 млн в конце сезона-2022/2023, но пытались приобрести хорвата за более низкую цену.
В сезоне-2022/2023 итальянской Серии А Влашич провёл 34 матча, в которых забил пять мячей и оформил шесть голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Кубке Италии и две результативные передачи. Футболист сыграл шесть матчей за сборную Хорватии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
- 7 августа 2023
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:49
-
21:39
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:49
-
20:46
-
20:38
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:50