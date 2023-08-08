Горовой: наш чемпионат превращается непонятно во что. Игры судят какие-то детсадовцы

Бывший полузащитник «Зенита» Борис Горовой высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«В том игровом эпизоде красная карточка не совсем смотрится. Достаточно было показать жёлтую. Не было как таковой фазы полёта. Да, Барриос подкатился под Макарова сзади, но полузащитник «Динамо» не получил серьёзную травму. Уверен, колумбиец не хотел нанести повреждение своему сопернику. У арбитра есть возможность посмотреть повтор, напряжённая концовка.

Если смотреть с формальной точки зрения, то в принципе можно было показать красную карточку. Если следовать духу игры, можно было ограничиться жёлтой. Не нужно превращать футбол в балет.

Наш чемпионат превращается в какой-то детский сад, матчи которого судят непонятные детсадовцы. Кто их допускает к матчам и кто их контролирует? Уже есть VAR, осталось только квадрокоптеры добавить. Крайне низкий уровень судейства. Причём опытные арбитры также совершают ошибки. Вспомнить хотя бы недавний матч «Ахмат» — ЦСКА. Безнаказанность порождает халатность», — приводит слова Горового «Спорт День за Днём».

Напомним, в добавленное ко второму тайму время Барриос в подкате сбил хавбека «Динамо» Дениса Макарова. После просмотра видеоповтора главный судья Алексей Амелин показал колумбийцу красную карточку.