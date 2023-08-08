Игрок «Зенита» Александр Коваленко назвал агента Тимура Гурцкая клоуном

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос о возможном возвращении в «Крылья Советов». Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что петербургский клуб может отдать футболиста в аренду самарской команде.

«Да что вы слушаете этого клоуна?» — сказал Коваленко в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Алексея Фомина.

Напомним, 30 июня «Зенит» объявил о переходе 19-летнего Коваленко, с которым был подписан контракт до июня 2028 года.

В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. «Крылья» заняли 12-е место в РПЛ. Ориентировочная стоимость Коваленко, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.