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«Зенит» может заменить Малкома форвардом «Марселя» Дженгизом Ундером

«Зенит» может заменить Малкома форвардом «Марселя» Дженгизом Ундером
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Санкт-петербургский «Зенит» продолжает поиск футболиста на замену ушедшему в саудовский «Аль-Хиляль» нападающему Малкому. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, петербургский клуб заинтересован в приобретении нападающего французского «Марселя» Дженгиза Ундера, которым также активно интересуется стамбульский «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может составить конкуренцию «Фенербахче» в борьбе за подписание турецкого футболиста.

26-летний Ундер связан контрактом с «Марселем» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает турецкого нападающего в € 20 млн.

В прошлом сезоне Ундер сыграл 46 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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