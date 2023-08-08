«Никто не опустит руки». «Факел» обратился к своим болельщикам после неудачного старта

Воронежский «Факел» в своих социальных сетях выпустил обращение к болельщикам клуба, в котором пообещал, что все тренеры и игроки команды продолжат биться и не будут опускать руки.

«Клуб и команда понимают, что начало сезона вышло крайне неудачным. Мы заранее понимали, что второй сезон на уровне РПЛ будет намного тяжелее, чем первый. Мы открыто говорили об этом.

Несмотря на это, мы заверяем вас: никто не опустит руки. Ни один тренер, ни один игрок, ни один сотрудник. Мы проделали слишком большой путь вместе, чтобы сдаться.

Мы помним, что «Факел» ни разу в своей истории не проводил на высшем уровне отечественного футбола три сезона подряд. Но за последние годы мы уже основательно обновили список клубных рекордов.

Так что нам есть что доказывать. Есть для кого биться – для вас, дорогие болельщики. Мы настроены на борьбу.

Мы просим вас объединиться вокруг команды в этот тяжёлый момент. Нам всё по плечу, только когда мы вместе с вами», — гласит заявление, опубликованное в официальном телеграм-канале «Факела».

В трёх матчах РПЛ «Факел» потерпел три поражения, уступив «Ростову» (1:2), «Локомотиву» (1:4) и «Балтике» (1:2). Также воронежцы проиграли «Сочи» в Кубке России (1:3).