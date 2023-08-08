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Агент защитника «Зенита» Ренана назвал его звездой после провала бразильца с «Динамо»

Агент защитника «Зенита» Ренана назвал его звездой после провала бразильца с «Динамо»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Роберта Ренана, отреагировал на выступление своего клиента в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Ни один игрок на планете не играет хорошо во всех матчах. Вы должны проанализировать все матчи, в которых он принимал участие. Ренан — звезда», — приводит слова Гарсии «Спорт день за днём».

Ренан был заменён в перерыве матча с «Динамо», когда счёт был 2:1 в пользу московской команды. В первом тайме защитник допустил несколько ошибок, две из которых привели к обоим забитым мячам нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Вместо Ренана на поле появился защитник Нуралы Алип. Исполнявший обязанности главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что на замену Ренана повлияли именно его ошибки.

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