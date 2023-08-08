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Канчельскис отреагировал на то, что РФС признал Малкома лучшим игроком прошлого сезона РПЛ

Канчельскис отреагировал на то, что РФС признал Малкома лучшим игроком прошлого сезона РПЛ
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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что бюро исполкома РФС определило лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2022/2023. Напомним, лучшим игроком прошлого сезона был признан Малком, выступавший за «Зенит». Лучший тренер — Сергей Семак из «Зенита». А главный молодой талант — Сергей Пиняев из «Локомотива».

«Что касается главного молодого таланта, я бы ещё назвал Тюкавина. И он, и Пиняев провели неплохой сезон. Раз назвали Пиняева — значит, он лучший. Малком — лучший футболист, это, безусловно, справедливо. Бразилец креативный, забил больше всех голов, стал чемпионом. В каждой игре создавал опасные моменты. Это даже не обсуждается.

Что касается лучшего тренера, наверное, верх берёт то, что команда заняла первое место. Пятый год подряд чемпионская серия у «Зенита». Другие кандидатуры, конечно были, но тут тоже всё справедливо», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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