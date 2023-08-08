«Манчестер Юнайтед» рассматривает Тодибо из «Ниццы» в качестве замены Магуайру

23-летний центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо стал объектом серьёзного интереса со стороны «Манчестер Юнайтед» и может стать игроком «красных» дьяволов» этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, французский защитник находится в списке приоритетных подписаний манкунианцев на оставшуюся часть летнего трансферного окна. Однако английский клуб попробует подписать Тодибо только в случае ухода центрального защитника манкунианцев Гарри Магуайра. Тем не менее «красные дьяволы» уже начали вести первичные переговоры с французским клубом по возможному переходу 23-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Тодибо выступил в 46 матчах за «Ниццу» во всех турнирах. Прежде чем перейти во французский клуб, Жан-Клер два года провёл за «Барселону», но за два сезона смог лишь поучаствовать в пяти официальных матчах за команду.