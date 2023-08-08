Футболистка в хиджабе Бензина расплакалась после вылета с ЧМ-2023
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Защитница сборной Марокко Нухайла Бензина не смогла сдержать эмоций и расплакалась после вылета своей команды с женского чемпионата мира по футболу — 2023.
Напомним, сегодня сборная Марокко встретилась со сборной Франции в матче 1/8 финала. Бензина вышла в стартовом составе своей сборной и отыграла весь матч, но, к сожалению, не смогла помочь команде — сборная Франции одержала крупную победу со счётом 4:0 и прошла в следующий этап.
Напомним, Бензина стала первой футболисткой в хиджабе, которая сыграла на чемпионате мира. Она вышла на поле с первых минут матча 2-го тура группового этапа с национальной командой Южной Кореи. Также президент ФИФА Джанни Инфантино ранее лично поздравил Нухайлу с выходом в плей-офф женского ЧМ-2023.
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