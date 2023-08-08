Осинькин: довольны очками, которые набрали на старте чемпионата, но хотим ещё усилиться

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал оценку старта сезона своей команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Прошло всего три тура. Вся борьба в чемпионате впереди. Мы довольны количеством очков, которые набрали. Но знаем, что у нас есть проблемы, пытаемся их решить. Мы также хотим усилиться, потому что другие команды с каждым туром становятся всё лучше.

Какие цели ставлю перед собой и командой? Мы ставим цели становиться лучше от игры к игре», — передаёт слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, в трёх первых матчах Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали семь очков из девяти возможных. В 1-м туре чемпионата самарский клуб смог обыграть «Ахмат» (2:1), затем «Крылья Советов» смогли отыграться в матче с московским «Динамо», сыграв в результативную ничью (3:3). В 3-м туре самарцы разгромили «Ростов» (5:1).