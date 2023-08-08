Вице-президент «Барселоны» Юсте: мы близки к достижению договорённости с «ПСЖ» по Дембеле

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что сине-гранатовые практически договорились с «ПСЖ» о переходе нападающего Усмана Дембеле.

«Мы на пороге решения с «ПСЖ» насчёт Дембеле. Все стороны хотят заключить сделку как можно быстрее. Дембеле сегодня нет с нами (на товарищеском матче с «Тоттенхэмом». — Прим. «Чемпионата»), так как мы надеемся решить этот вопрос в ближайшее время. Мы на пути к достижению договорённости», — приводит слова Юсте известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что «ПСЖ» заплатит «Барселоне» € 50 млн за 26-летнего нападающего. В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.