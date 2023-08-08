Игроки «Ротора» обратились к губернатору. Они хотят вернуть уволенного тренера Стукалова

Футболисты «Ротора» написали письмо на имя губернатора Волгоградской области в поддержку уволенного Алексея Стукалова, теперь уже бывшего тренера волгоградской команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, Алексей Стукалов был уволен сегодня, 8 августа. Игроки в письме просят вернуть его на пост главного тренера. Ранее сообщалось, что «Ротор» и главный тренер команды решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон, а исполняющим обязанности главного тренера волгоградской команды был назначен Владимир Файзулин.
«Ротор» выступает в ЛЕОН-Второй лиге в золотой группе Дивизиона А. После четырёх стартовых игр сезона волгоградцы находятся на последней позиции турнирной таблицы, набрав три очка. Всего в группе играют 10 команд.
Ранее Алексей Стукалов возглавлял саратовский «Сокол», московский «Велес» и «Уфу».
- 8 августа 2023
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