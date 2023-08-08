Алексей Стукалов покинул пост главного тренера «Ротора»

Российский специалист Алексей Стукалов больше не является главным тренером волгоградского «Ротора». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«АНО СК «Ротор» и главный тренер команды решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу, профессионализм и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Файзулин», — говорится в официальном заявлении клуба.

«Ротор» выступает в ЛЕОН-Второй лиге в золотой группе Дивизиона А. После четырёх стартовых игр сезона волгоградцы находятся на последней позиции турнирной таблицы, набрав три очка. Всего в группе играют 10 команд.

Ранее Алексей Стукалов возглавлял саратовский «Сокол», московский «Велес» и «Уфу».