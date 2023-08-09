Лига чемпионов: результаты матчей 8 августа, турнирная сетка

Вчера, 8 августа, состоялись первые игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024.

Результаты матчей 8 августа:

«Копенгаген» — «Спарта» (Прага) — 0:0;

«Ракув» — «Арис» (Лимасол) — 2:1;

ПСВ — «Штурм» — 4:1;

«КИ Клаксвик» — «Мольде» — 2:1;

«Брага» — «Бачка Топола» — 3:0;

«Олимпия» (Любляна) — «Галатасарай» — 0:3.

Сегодня, 9 августа, пройдёт ещё три матча турнира. Греческий «Панатинаикос» примет у себя дома французский «Марсель», братиславский «Слован» сыграет с «Маккаби Хайфа», а швейцарский «Серветт» поедет в гости к шотландскому «Рейнджерс».

Ответные встречи состоятся 15 августа.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона «горожане» с минимальным счётом обыграли «Интер» — 1:0. Групповой этап нынешнего сезона будет проводиться с 19 сентября по 13 декабря 2023 года.