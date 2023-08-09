Агент Габриэла Барбозы ответил на вопрос о возможном переходе игрока в клуб РПЛ

Жуниор Педросо, агент нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, ответил на вопрос о возможном переходе бразильского форварда в клуб РПЛ.

«Переговоров с российскими клубами по кандидатуре Габигола не ведём», — приводит слова Педросо «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» отказался от идеи подписания Барбозы из-за зарплатных требований бразильца.

26-летний футболист сыграл 33 матча за «Фламенго» в текущем сезоне, отметившись в них 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Барбозу в € 20 млн. Ранее Барбоза выступал за бразильский «Сантос», лиссабонскую «Бенфику» и миланский «Интер».