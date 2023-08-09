Салихова — о перепалке Абаскаля и Алаева: можно побыть дерзким, это не больно

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о заочной словесной перепалке нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с президентом РПЛ Александром Алаевым.

«Видимо, у Алаева новый имидж в этом сезоне. Он больше не тот, «кого бы срочно поставить вместо покинувшего РПЛ Хачатурянца». Как бы он ответил Абаскалю, если бы клубы продолжили играть в Европе и от Гильермо зависело количество очков в корзине для клубов и качестве русских в сборной? Ну а сейчас можно побыть дерзким, это не больно», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Абаскаль остался недоволен календарём РПЛ, сделав выпад в сторону Алаева, на что президент РПЛ ответил, что «Спартаку» стоит поработать над обороной.