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Салихова — о перепалке Абаскаля и Алаева: можно побыть дерзким, это не больно

Салихова — о перепалке Абаскаля и Алаева: можно побыть дерзким, это не больно
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о заочной словесной перепалке нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с президентом РПЛ Александром Алаевым.

«Видимо, у Алаева новый имидж в этом сезоне. Он больше не тот, «кого бы срочно поставить вместо покинувшего РПЛ Хачатурянца». Как бы он ответил Абаскалю, если бы клубы продолжили играть в Европе и от Гильермо зависело количество очков в корзине для клубов и качестве русских в сборной? Ну а сейчас можно побыть дерзким, это не больно», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Абаскаль остался недоволен календарём РПЛ, сделав выпад в сторону Алаева, на что президент РПЛ ответил, что «Спартаку» стоит поработать над обороной.

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