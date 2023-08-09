Канчельскис назвал главную проблему «Спартака» на пути к чемпионству

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о борьбе московского «Спартака» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, главное препятствие на пути красно-белых к золотым медалям — это слабая оборона.

«Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая же команда с хорошим нападением накидает красно-белым целую авоську голов. У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Даже итальянец и экс-защитник Каррера не смог наладить игру у своих ворот. Дыра в обороне — главная проблема «Спартака» на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в пяти последних сезонах чемпионом России становился петербургский «Зенит».