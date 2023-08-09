Защитник «Спартака» Классен назвал гол в ворота «Пари НН» самым красивым в карьере

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался о своём голе в ворота «Пари Нижний Новгород» в матче 2-го тура Пути РПЛ в Кубке России. Напомним, игра проходила в Москве и завершилась со счётом 5:4 в пользу красно-белых.

«Не могу сказать, что «Спартак» вышел на второй тайм вальяжно. Надо посмотреть, что произошло и как мы могли пропустить так легко.

Не знаю, в чём секрет защитников «Спартака» (смеётся). Не могу сказать. Хорошо, что у Хлуса тоже получилось наконец-то забить — сразу два! И у меня теперь тоже первый гол за «Спартак». Наверное, самый красивый гол в карьере. Кончено, так и хотел исполнить. Понятно, что удар с нерабочей ноги. Но хорошо получилось», — сказал Классен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.