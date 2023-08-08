Бывший президент «Интера» — о Лукаку: лучше, чтобы в клубе не было таких игроков

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о возможном переходе Ромелу Лукаку в «Ювентус» из «Челси».
«Ушёл такой прекрасный центрфорвард, как Джеко, и заменить его будет непросто. Я специально не упомянул Лукаку. Мне не понравились его обещания в тот момент, когда он вёл переговоры с другими клубами. Мне это не понравилось, как и любому болельщику «Интера». Меня очень разочаровало его отношение. Лучше, чтобы в «Интере» не было таких игроков», — приводит слова Моратти La Gazzetta dello Sport.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть:
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