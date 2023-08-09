Агент Еремич: Карпин отказал клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии
Поделиться
Сербский агент Срджан Еремич рассказал, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли предметный интерес к главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину.
«Насчёт Европы пока нет — по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес. Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».
В пяти стартовых матчах сезона-2022/2023 «Ростов» одержал две победы, потерпел два поражения и один поединок свёл вничью. Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут 12 августа дома против «Рубина» в рамках Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
Комментарии
- 9 августа 2023
-
13:06
-
13:02
-
12:46
-
12:27
-
12:26
-
12:23
-
12:12
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:48
-
11:40
-
11:38
-
11:33
-
11:22
-
11:18
-
11:14
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:46
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
10:21
-
10:07
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:40
Партнерский контент