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Агент Еремич: Карпин отказал клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии

Агент Еремич: Карпин отказал клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии
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Сербский агент Срджан Еремич рассказал, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли предметный интерес к главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину.

«Насчёт Европы пока нет — по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес. Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».

В пяти стартовых матчах сезона-2022/2023 «Ростов» одержал две победы, потерпел два поражения и один поединок свёл вничью. Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут 12 августа дома против «Рубина» в рамках Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

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