В «Зените» назвали информацию о начале переговоров по Дзаньоло фейком
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что информация о начале переговоров со стамбульским «Галатасараем» о трансфере итальянского полузащитника Николо Дзаньоло не соответствует действительности.
«Информация о начале переговоров по Дзаньоло — фейк», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Ранее турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу сообщил, что «Зенит» начал переговоры по трансферу 24-летнего Дзаньоло. Sporun Dibi cо ccылкой на руководство «Галатасарая» сообщил, что официального предложения от петербуржцев по переходу итальянского игрока ещё не поступало.
Контракт Дзаньоло с «Галатасараем» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 27 млн.
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