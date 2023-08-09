Гендиректор «Ротора» Никитин прокомментировал расставание с тренером Стукаловым

Генеральный директор «Ротора» Павел Никитин рассказал, почему в клубе было принято решение расстаться с главным тренером команды Алексеем Стукаловым.

«Мы благодарны Алексею Борисовичу за работу. Решение было принято взвешенно. Спокойно всё обговорили и пришли к общему знаменателю. Это футбол, и нужно двигаться дальше. К игре с «Краснодаром-2» команду будет готовить Владимир Файзулин. «Ротор» занимает не то место в таблице, которое должен. Важно объединиться и всем вместе, и команде, и болельщикам, преодолеть это сообща. Уверены, что в воскресенье трибуны окажут нам поддержку и мы добьёмся положительного результата.

Что же касается информации в СМИ о коллективном письме футболистов, то такое обращение действительно поступило на моё имя. В нем парни выразили свою поддержку Алексею Борисовичу и тем самым разделили с ним свою ответственность за результат. По-человечески я их понимаю, есть игроки, которых Стукалов лично приглашал в «Ротор». Мы провели встречу и, несмотря на сложившиеся обстоятельства, футболисты заверили, что приложат все усилия для выправления турнирной ситуации», — приводит слова Никитина пресс-служба «Ротора».

«Ротор» выступает в ЛЕОН-Второй лиге, в Золотой группе дивизиона А. После четырёх стартовых игр сезона волгоградцы находятся на последней позиции турнирной таблицы, набрав три очка. Всего в группе играют 10 команд.