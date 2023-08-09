Андрей Канчельскис — о Захаряне: уже смешно, гоняем воздух туда-сюда
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна из клуба.
«Надоело уже слышать об интересе европейских клубов к Захаряну. Надо смотреть на вещи реально, а не придумывать. Нет у него никакого официального предложения, видимо. Гоняем воздух туда-сюда. Смысл какой? Когда будет реальное предложение, тогда и будем разговаривать. Может, он к себе в Армению уедет», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Действующий контракт Арсена Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник забил один гол и сделал одну результативную передачу в трёх играх.
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