Алёна Андреева: папа хотел сделать из меня принцессу, а я хотела играть в футбол

Полузащитница женской команды «Зенита» Алёна Андреева рассказала, как в детстве вместо занятий танцами оказалась в футбольной команде мальчишек, а также поведала о реакции родителей на её выбор в спорте.

«Отец всегда хотел принцессу‑девочку: когда подросла, пытался платья красивые на меня надевать. Потом однажды привёл на секцию танцев и там оставил. Я устроила дикую истерику. Преподавательница в какой‑то момент сказала — всё, сядь в угол и жди там родителей. Так всё занятие и просидела. А папе потом сказали — больше её, пожалуйста, не приводите.

Ну, а через неделю пришла к нашему футбольному тренеру и сказала: возьмите меня, я тоже хочу играть в футбол. Юрий Иванович Востроухов меня знал через старшего брата — я с ним ходила, мячики подавала — и взял! Как папа на это отреагировал? Родители месяц ничего об этом не знали! Не беспокоило ли их, где дочь в это время пропадает? Они знали — я прихожу со школы, делаю уроки и иду гулять. Как правило с пацанами играла в футбол. А тут просто стала ходить в то же время на тренировки. Благо дом и школа, где мы занимались — через дорогу. Как вскрылась правда? Нам надо было на турнир ехать.

Тренер позвонил родителям, мол, надо кое‑какие документы оформить. Они оказались в некотором шоке. Потом стали думать, что месяц‑два позанимаюсь и заброшу. Позже, когда этого не произошло — насторожились. Мама не особо в восторге была, а отец — вообще против. Кстати, за всю мою карьеру он всего на одной моей игре был.

После чего сказал: «Больше никогда в жизни.Тебя бьют, я переживаю — смотреть на это не могу». Мама со временем как‑то более лояльно стала к этому относиться. И я продолжала. Правда, периодически родители всё равно говорили — может, закончишь и найдём что‑то другое? А я такая — нет, и всё», — приводит слова Андреевой «Матч ТВ».