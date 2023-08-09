Маслов раскрыл секрет успеха «Спартака» в начале сезона

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался об успешном старте команды в сезоне-2023/2024. Красно-белые выиграли все пять матчей (три — в РПЛ, два — в Кубке).
«Главная движущая сила «Спартака» прямо сейчас? Много факторов вокруг: некая свежесть, многое получается — и всё идёт довольно легко. Нет скованности в нашей игре, и на этой лёгкости мы движемся.
«Спартак» рвётся к чемпионству? Мы идём от игры к игре, и пока что всё получается прекрасно — «Спартак» выигрывает свои матчи. Говорить о чемпионстве нужно в мае, сейчас очень рано», — приводит слова Павла Маслова Sport24.
Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» победил казанский «Рубин» со счётом 4:1. Ранее были обыграны «Балтика» (2:1) и «Оренбург» (3:2). Красно-белые набрали девять очков из девяти возможных.
- 9 августа 2023
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