Умяров: буду праздновать 100 матчей за «Спартак» со всей командой

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от капитанства в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» и рассказал, что собирается отпраздновать достижение в 100 матчей за красно-белых. Вчерашняя встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 5:4.
«Узнал о том, что буду капитаном, наверное, где-то 7 августа, потому что понимали, кто будет в составе. Это большие эмоции, интересно, тяжело описать это. Георгий Джикия нормально отреагировал, нет, никаких напутствий не давал, просто всё в таком рабочем режиме, им просто дали отдохнуть. Нет, Гильермо Абаскаль ничего не говорил мне по поводу капитанства. С родителями и родственниками тоже не обсуждал, в прошлом сезоне мы выбирали ассистентов капитана, в прошлом сезоне я уже был капитаном. Понятно, что есть подколы.
Приятно, что удалось провести в таком великом клубе 100 матчей. Это как минимум то, от чего нужно отталкиваться. Требуют угощений по этому случаю? В любом случае да, празднование будет со всей командой», — приводит слова Умярова ТАСС.
- 9 августа 2023
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