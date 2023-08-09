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«Вольфсбург» близок к подписанию защитника сборной Дании Мехле

«Вольфсбург» близок к подписанию защитника сборной Дании Мехле
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Защитник «Аталанты» и сборной Дании Йоаким Мехле в скором времени может перейти в «Вольфсбург». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, немецкий клуб заплатит за крайнего защитника около € 12 млн. 26-летний футболист не был включён в заявку своей команды на товарищеский матч с «Пергокремой», который состоялся в среду, 9 августа.

В сезоне-2022/2023 Мехле провёл 36 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «бергамасками» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Аталанту» форварда «Вест Хэма» Джанлуки Скамакки.

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