«Наполи» близок к подписанию хавбека «Реймса»
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Полузащитник «Реймса» Йенс Каюсте в ближайшее время станет игроком «Наполи». Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, стороны полностью согласовали все условия трансфера. «Наполи» заплатит за шведского полузащитника около € 12 млн. На днях 23-летний хавбек пройдёт медицинское обследование.
Каюсте перешёл в «Реймс» из «Мидтьюлланна» прошлым летом. В сезоне-2022/2023 он провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Наполи» защитника «Ред Булл Брагантино» Натана.
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