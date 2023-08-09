«Арсенал» договорился об аренде Райи с последующим выкупом — Романо

Вратарь «Брентфорда» и сборной Испании Давид Райя в скором времени перейдёт в «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, изначально «канониры» заплатят за сезонную аренду 27-летнего голкипера около € 3,5 млн. Соглашение также будет предусматривать легкодостижимую опцию выкупа за € 31,5 млн.

Сообщается, что «Брентфорд» согласился на подобную сделку, поскольку она поможет «Арсеналу» соблюдать правила финансового фэйр-плей.

27-летний Давид Райя играет за «Брентфорд» с 2019 года. В прошлом сезоне голкипер провёл 39 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.