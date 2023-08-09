«Зенит» на выезде минимально обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

Завершился матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу со счётом 1:0 одержал «Зенит».
На 50-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. Форвард не стал праздновать гол в ворота своего бывшего клуба. Этот мяч стал единственным в игре. «Зенит» одолел соперника с минимальным счётом — 1:0.
Самарская команда в 1-м туре Кубка уступила дома «Балтике» (2:3), а «Зенит» одержал уверенную победу над «Ахматом» (2:0). Таким образом, в таблице группы C сине-бело-голубые занимают первую строчку, имея в активе шесть баллов.
- 9 августа 2023
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