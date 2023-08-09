Масалитин — о промахе Заболотного: бывает такое, где-то расслабился, где-то кочка

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал эпизод, где форвард армейцев Антон Заболотный не забил в пустые ворота «Факела» в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а также рассказал, что стоит поменять главному тренеру команды Владимиру Федотову, чтобы улучшить игру армейцев. Напомним, «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

«У Федотова игра строится через высокого нападающего. Понятно, что нужна конкуренция и игроки. Вот если он хочет поменять стиль, то нужно отказываться от футболиста и выставлять в центр нападения Чалова, и более комбинационный футбол тогда строить.

Не забил, ну бывает у нападающих такое, когда ворота пустые, где-то расслабился, где-то кочка. Ну что теперь делать? В этом моменте он просто неудачно сыграл», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сегодня, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.