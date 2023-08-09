«Челси» интересуется Дьюсбери-Холлом, но «Лестер» не хочет его продавать

«Челси» хочет видеть в своей команде полузащитника «Лестера» Кирмана Дьюсбери-Холла. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «аристократы» делали предложение «лисам» по трансферу 24-летнего футболиста, однако получили отказ. Напомним, «Лестер» покинул английскую Премьер-лигу и выступит в Чемпионшипе впервые за девять лет.

Дьюсбери-Холл выступает за «Лестер» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно, что «Челси» близок к покупке центрального полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.