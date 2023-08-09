«Челси» близок к закрытию сделки по Кайседо

Полузащитник «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо до конца этой недели может стать игроком «Челси». Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонский клуб рассчитывает совершить трансфер к началу чемпионата. Представители «аристократов» сделают всё, чтобы убедить боссов «Брайтона» отпустить хавбека на «Стэмфорд Бридж». «Челси» может заплатить за трансфер эквадорца в районе € 100–115 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось о желании «Челси» приобрести ещё одного центрального полузащитника.