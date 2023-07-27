«Челси» готовится сделать предложение по трансферу Лавиа

«Челси» в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По информации источника, «аристократы» готовы предложить за бельгийца больше, чем «Ливерпуль». Прошлым летом «синие» хотели купить молодого хавбека за € 60 млн.
Сообщается, что сам футболист склоняется к переходу в «Ливерпуль».
В сезоне-2022/2023 Лавиа провёл 34 матча за «Саутгемптон» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. «Святые» по итогам прошлого чемпионата Англии покинули высший дивизион. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
- 27 июля 2023
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