Мане рассказал, что Фирмино уговаривал его перейти в «Аль-Ахли», а не в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане рассказал, что его бывший одноклубник по английскому «Ливерпулю» форвард «Аль-Ахли» Роберто Фирмино пытался уговорить сенегальца перейти в свой саудовский клуб.

«Я разговаривал с Фирмино и думал, что он хочет уговорить меня перейти в неправильный клуб… Я шучу! Он звонил мне два или три раза, пытаясь убедить меня перейти в «Аль-Ахли», — приводит слова Мане журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

О переходе Фирмино в «Аль-Ахли» было объявлено 4 июля. В СМИ сообщали, что руководство этого саудовского клуба хотело воссоединить связку бразильца с Мане, однако сенегальский футболист 1 августа покинул мюнхенскую «Баварию» и перешёл в «Аль-Наср».

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