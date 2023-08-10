В Буркина-Фасо высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России. Он рассказал, когда будет принято окончательное решение по этому вопросу.
«Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа.
В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо. После того как обсудят все детали, решение будет принято», — приводит слова Кадера Траоре Sport24.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА. Причина отстранения — политическая ситуация в мире.
- 10 августа 2023
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