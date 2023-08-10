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Божович: «Спартак» — лучший клуб России, это народная команда

Божович: «Спартак» — лучший клуб России, это народная команда
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что считает московский «Спартак» лучшим клубом России. Также специалист признался, что жалеет об упущенной возможности возглавить красно-белую команду. По словам Божовича, о сорвавшемся переходе в «Спартак» он напишет в своей книге.

«Когда меня звали в «Спартак»? Где-то в 2015-м, после «Ростова». Почему не договорились — не знаю. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.

Жалею ли, что не возглавил «Спартак»? Конечно, жалею! Это лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда. Как «Црвена Звезда», — приводит слова Миодрага Божовича «Спорт-экспресс».

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