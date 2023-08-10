Божович: «Спартак» — лучший клуб России, это народная команда

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что считает московский «Спартак» лучшим клубом России. Также специалист признался, что жалеет об упущенной возможности возглавить красно-белую команду. По словам Божовича, о сорвавшемся переходе в «Спартак» он напишет в своей книге.

«Когда меня звали в «Спартак»? Где-то в 2015-м, после «Ростова». Почему не договорились — не знаю. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.

Жалею ли, что не возглавил «Спартак»? Конечно, жалею! Это лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда. Как «Црвена Звезда», — приводит слова Миодрага Божовича «Спорт-экспресс».