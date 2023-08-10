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Игрок «Краснодара» Боржес: не думал, что матч со «Спартаком» будет последним в карьере

Игрок «Краснодара» Боржес: не думал, что матч со «Спартаком» будет последним в карьере
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Футболист «Краснодара» Кади Боржес высказался о своём восстановлении после травмы. Напомним, Боржес получил травму в концовке прошлого сезона, из-за чего пропустил несколько матчей «Краснодара» в чемпионате и Кубке России.

«Сейчас я начал сезон после травмы. Не играл три месяца. Адаптироваться правда очень тяжело. Но сейчас я в отличном состоянии, чтобы играть. После очного матча со «Спартаком» я пытался найти Джикию, но, возможно, он ушёл в раздевалку, не видел его. Джикия не писал мне после этой ситуации весной. Думаю, когда мы с ним встретимся и поговорим, он извинится. Я не думал, что матч со «Спартаком» будет последним в карьере», — сказал Боржес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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